Жители Москвы выбирают имя детенышу панды в столичном зоопарке. Малышка появилась на свет в конце августа. Это стало первым подобным событием в России. 2 декабря ей исполнилось 100 дней. При рождении панда весила всего 150 граммов. Сейчас ее вес составляет 6 килограммов, а длина — 60,5 сантиметра.

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На выбор предложили десять кличек, в том числе Цзин Дин (что означает Златоглавая), Бай Хоа (Белая Березка), Чжен Чжу (Жемчужина), Сяо Мо (Маленькая Мо), Сяо Ула (Маленькая Ура), Ай Минь (Любовь к народу) и Хон Син (Красная Звездочка). Пока лидируют Катюша, Маша и Мо Мо (от слова «Москва»).

Голосование проходит на портале «Активный гражданин», за сутки в нем приняли участие около 140 тысяч человек.