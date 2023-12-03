В Москве обновлен суточный рекорд по количеству осадков

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. И это предварительные данные – снег еще продолжается, хоть уже и ослабел, поэтому точное значение нового рекорда станет известно после 21:00 по местному времени», – написал Михаил Леус.