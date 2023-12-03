Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Сильный снег в Москве перестанет идти ближе к полуночи. К утру понедельника сугробы могут вырасти на 8-10 см. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Снегопад в Москве фактически закончится к полуночи, ночью еще выпадет немного осадков», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что утром в столице снежный покров вырастет до 10 см. За половину суток ситуация радикально изменится, и в понедельник днем снежок будет «совсем небольшой».

Со среды в столице не прогнозируется снегопадов, погода окажется «спокойной и степенной»