Синоптик Ильин предупредил жителей Подмосковья о морозах до минус 30 градусов

На Москву и Подмосковье снова обрушился снегопад. Волновой циклон принес в столичный регион метель и гололед, а также резкое понижение температуры. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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— Арктический холодный воздух, очень морозный, придет на Среднерусскую равнину, и нам придется бороться с холодами, утепляться. Сильные испытания выпадут на тепловую сеть — такой экзамен погода преподнесет, — рассказал он.

По словам синоптика, в ближайшее время следует отказаться от поездок на личном транспорте и сделать выбор в сторону общественного, так как на дорогах наблюдается гололед. Если автомобилистам все же необходимо выехать, то стоит более внимательно вести себя на пути и соблюдать скоростной режим.

Согласно прогнозу, морозы продержатся до 10 декабря, при этом средняя температура в столице составит 20 градусов ниже нуля, а в области до минус 30, рассказал Александр Ильин порталу «360».

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда завершится снегопад в Москве.