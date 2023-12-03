Собянин назвал социальные объекты, которые построят на севере Москвы

Жилье по программе реновации получили около 15,9 тысячи жителей Северного административного округа. Из них около 3,4 тысячи заключили договоры на новые квартиры в 2023 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«На севере столицы уже передали под заселение 35 новостроек, еще три введены в эксплуатацию и готовятся к встрече новоселов. Сейчас строим 30 домов, 27 проектируем. Параллельно создаем здесь необходимую социальную инфраструктуру», — рассказал Мэр Москвы.

Так, в Западном Дегунине появится школа на 1050 учеников и детский сад на 150 ребят. По программе стимулирования создания мест приложения труда в Головинском районе построят начальную школу на 300 учащихся и детский сад на 150 воспитанников, а в Молжаниновском возведут детский сад с бассейном для 350 ребят. Кроме того, в последнем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.