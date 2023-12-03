Горожанам рассказали о службе ранней помощи Москвы

В столице действует служба ранней помощи, которая оказывает услуги семьям, в которых родились дети с особенностями развития. Родителям помогают принять ситуацию, а малышам — социализироваться.

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Службу ранней помощи Москвы создали в 2021 году. К ноябрю 2023 года 1700 семей получили 130 тысяч различных услуг. В их числе — занятия с психологом, дефектологом, логопедом, физическим терапевтом. Сейчас на постоянном сопровождении в службе находятся более тысячи детей в возрасте до трех лет, еще 700 малышей уже прошли курсы. Еженедельно в службу поступает порядка 20 заявок от родителей.

Целью помощи таким семьям является подготовка ребенка к отправлению в детский сад. Для этого его необходимо социализировать. Порядка 40 выпускников Службы ранней помощи успешно справляется с этой целью, причем в 16 процентах случаев дети по развитию достигают уровня сверстников еще до окончания программы, передает официальный сайт мэра Москвы.

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