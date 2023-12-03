В столичном регионе в воскресенье, 3 декабря, ожидаются сильные снегопады, метели. Столбики термометров опустятся до -6°, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

Столичный регион атакует мощный циклон «Оливер», заметил синоптик. Он уточнил, что это редкий тропический атмосферный вихрь, зародившийся всего двое суток назад над Лигурией (регион в северо-западной Италии).

По его данным, циклон в ближайшие часы обрушится на междуречье Оки и Волги обильными снегопадами, сопровождаемыми усилением ветра, метелью с ухудшением видимости до 200-400 м и заносами на дорогах.

Тишковец предупредил, что прогнозируемое количество осадков в период с полудня воскресенья до утра понедельника может составить 11-16 мм, это треть от всей месячной нормы. Из-за этого к 4 декабря, добавил он, сугробы в Москве вырастут с 19 до 28 см, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», - заметил метеоролог.