Собянин рассказал, как чемпионат «Абилимпикс» помогает москвичам найти работу

Благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году 508 жителей столицы нашли работу. Это вдвое больше, чем показатель прошлого года. Об этом в воскресенье, 3 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Партнерами чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья являются более 200 городских предприятий. Самыми популярными направлениями трудоустройства стали IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Москва готова помочь каждому, кто ищет работу. Например, жители столицы могут бесплатно пройти бесплатное профессиональное обучение и повышение квалификации. Кроме того, действует клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать».

— На базе 12 ведущих вузов, колледжей и образовательных центров Москвы идет переподготовка. Специально для трудоустройства людей с инвалидностью в столичной службе занятости реализуются программы «Топ-500 резюме», «Доступная работа», «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс», — добавил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Недавно столичная команда одержала победу на национальном чемпионате «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья.