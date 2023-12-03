Москвичам рассказали об эстакадных станциях столичного метро

В столичном метро существует пять эстакадных станций, которые расположены над поверхностью земли и стоят на железобетонных опорах. До 2003 года единственной такой являлась станция «Воробьевы горы» Сокольнической линии метро.

© Вечерняя Москва

Станцию планировали построить в тоннеле под Москвой-рекой. Однако специалисты приняли решение провести линию по мосту, чтобы оптимизировать расходы на проект. «Воробьевы горы» стали первой в мире станцией, которая расположилась на мосту над рекой.

Затем к ней присоединились еще четыре станции Бутовской линии, построенной в качестве экспериментального легкого метро — «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова», «Бунинская аллея». Для сокращения сроков возведения нового транспортного объекта, а также уменьшения его стоимости, более половины Бутовской линии выполнили эстакадным способом, передает официальный сайт мэра Москвы.