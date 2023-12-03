В Покровском-Стрешневе завершили реконструкцию газопровода

Изношенные стальные трубы заменили на более прочные полиэтиленовые. Они должны прослужить не менее 40 лет.

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Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево. Они заменили изношенные стальные трубы на современные полиэтиленовые. Благодаря модернизации улучшились технические показатели, а также повысилась надежность газоподачи.

Газовые трубы, выполненные из полиэтилена, более прочные. Они устойчивее к перепадам температур и воздействию химических веществ, а также не подвержены коррозии. Срок службы таких газопроводов может достигать 40 и более лет.