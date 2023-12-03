Автобусы №533 пойдут через улицу Сергея Эйзенштейна вместо ВДНХ 4 декабря

Автобусы №533 вместо территории ВДНХ пойдут через улицы Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика 4 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП "Мосгортранс".

Ранее стало известно, что с 2 декабря по выходным будет восстановлено движение трамваев четырех маршрутов по Шаболовке. Так, трамваи под номерами 14, 26, 38 и 47 вновь проезжают по своим маршрутам в штатном режиме. В связи с этим департамент снял с рейса временный автобус № 026.