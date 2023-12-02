Названы самые морозные дни на предстоящей неделе в Москве

На предстоящей неделе температура начнет резко снижаться, особенно холодно будет в ночные часы. Такой прогноз сделала метеоролог Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, уже ближайшей ночью похолодает до минус 7– 9 градусов. В понедельник днем температура опустится до минус 10.

В середине недели, 6 декабря, начнутся настоящие морозы. Со среды до воскресенья ожидается до минус 23 — 24 ночью, а днем — минус 11 — 16.

Немного потеплеет только в понедельник, 11 декабря. В дневные часы температура воздуха в Москве поднимется до минус 8 градусов, а ночью до минус 12 градусов.

Морозы будут сопровождать переменная облачность, повышенное давление, небольшой ветер и слабый снег.