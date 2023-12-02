Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях в воскресенье

Дептранс призвал москвичей в воскресенье отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Сильный снегопад ожидается в Москве в воскресенье, 3 декабря, в связи со сложными погодными условиями москвичам рекомендовано отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Про прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти весь день. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу и воспользоваться городским транспортом в течение дня. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. За движением в городе круглосуточно следит ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице, с 9:00 до 21:00 3 декабря в Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление ветра восточной четверти с порывами до 16 м/с, гололедица, снежные заносы.