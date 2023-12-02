Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях в воскресенье

«Про прогнозам синоптиков, 3 декабря ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти весь день. Возможно образование гололедицы. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу и воспользоваться городским транспортом в течение дня. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. За движением в городе круглосуточно следит ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения», – говорится в сообщении.