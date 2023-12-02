Главархив представил онлайн-выставку фотографий Дедов Морозов и Снегурочек XX века

Онлайн-выставка «Российский сказочный персонаж Дед Мороз» с архивными работами известных фотографов открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Главного архивного управления города.

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Онлайн-посетители смогут увидеть 36 снимков, сделанных в период с 1950 по 1983 годы. Представлены работы таких знаменитых советских фотографов, как Виктор Егоров, Георгий Корабельников, Борис Ярославцев и других. На снимках изображены Дед Мороз и Снегурочка в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и новогодних утренниках в детских садах.

Другая часть экспозиции посвящена подготовке к Новому году. Здесь есть фотографии того, как елочные игрушки снимают с конвейера, расписывают, демонстрируют в магазине «Детский мир».

Выставка доступна на сайте виртуального музея, указано на официальном сайте мэра Москвы.