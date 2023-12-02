Собянин предложил москвичам выбрать имя малышке-панде

Голосование для выбора имени для малышки-панды из Московского зоопарка опубликовали на сайте «Активный гражданин». Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, для выбора имени москвичам предложили несколько вариантов, за один из которых они смогут проголосовать.

— Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на «Активном гражданине», — рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Детеныш панд Жуи и Диндин родилась в августе. Малышка стала первой пандой, которая родилась на территории России. 24 ноября ей исполнилось целых три месяца. На плановом регулярном осмотре специалисты обнаружили, что у детеныша прорезались первые зубы — два нижних клыка.

Совсем недавно малышка научилась самостоятельно передвигаться: она активно ползает по своему вольеру. Зоологи рассказали, что детеныш панды правильно сгибает задние лапки, опираясь на них во время движения.