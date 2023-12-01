Городские службы провели очередное прометание улиц

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

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— В 21:00 провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков, — говорится в сообщении.

В уборке города от снега задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».