Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Документ в пятницу, 1 декабря, был опубликован на официальном сайте главы города.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Доходы бюджета Москвы в следующем году составят почти 4,3 триллиона рублей, в 2025 году — почти 4,6 триллиона, в 2026-м — около 4,9 триллиона. Расходы в следующие три года составят 4,8 триллиона, около пяти, а также более 5,1 триллиона рублей, соответственно.

На оказание мер соцподдержки в 2024 году предусмотрено более 600 миллиардов, они коснутся около 4,5 миллиона жителей столицы. С 1 января предусмотрена индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения, людям с ограниченными возможностями.

Помимо денежных выплат сохраняется широкая система мер поддержки в натуральной форме: по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлению бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте и других, передает официальный сайт мэра Москвы.