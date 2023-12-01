Движение на Калинской линии метро восстановлено
Движение поездов на восточном участке Калиниской линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение на Калининской линии (8) осуществляется в соответствии с графиком, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Несколькими минутами ранее движение поездов на участке было нарушено. Поводом для этого стал упавший на пути человек.