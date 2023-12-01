Собянин: Станция «Университет дружбы народов» практически готова
Переход строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро украсили мозаичным панно площадью 120 «квадратов», сама станция почти готова. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что композиция продолжает единую концепцию станции. По словам Собянина, на панно легко можно узнать силуэты крупнейших городов мира – символ единства и многообразия народов и культур всех континентов.
Мэр рассказал, что панно изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла. На монтаж у строителей ушло около месяца. Собянин добавил, что в служебных помещениях и пассажирской зоне ведутся отделочные работы и монтируются инженерные системы.