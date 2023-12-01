Собянин утвердил усовершенствованный порядок расчетов за отопление в Москве

Утверждены изменения, вносимые в порядок оплаты отопления жилых помещений в многоквартирных домах. Постановление об этом подписал Сергей Собянин.

© Mos.ru

В соответствии с действующим порядком собственники и наниматели жилых помещений оплачивают отопление в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год.

Если вследствие более сильных и продолжительных холодов потребление текущего года превысит объемы прошлого, то по итогам должен производиться перерасчет. Речь идет о так называемой 13-й платежке. В случае более мягкой и короткой зимы переплаченные средства могли быть возвращены или зачтены в счет будущих платежей.

Очевидным недостатком действующего порядка являются ежегодные колебания объемов потребления, приводящие к непредсказуемости платежей граждан. В случае по-настоящему суровой и длительной зимы размеры разового перерасчета (13-й платежки) могут быть обременительными для бюджетов многих семей.

Изменения, внесенные в порядок оплаты отопления, позволят сделать корректировку платежей более плавной, предсказуемой и необременительной.

Так, оплата отопления в текущем году будет осуществляться исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, единовременный перерасчет отменят.

Расчеты показывают, что в таком случае объемы фактического потребления могут отклоняться от расчетных в пределах трех процентов, тогда как ранее отклонения в ту или иную сторону доходили до 26 процентов.

В случае необходимости (суровая и длительная зима) корректирующие платежи будут начисляться равномерно в течение 12 месяцев следующего года, а общий рост платежей за отопление не должен превышать 15 процентов.

В случае переплаты (мягкая и короткая зима) платежи за отопление будут скорректированы в сторону уменьшения в течение 12 месяцев следующего года.