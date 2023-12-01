Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах

— Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды, — заявил он.