Московские спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах
Московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах города. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды, — заявил он.
По словам заместителя столичного мэра, на Москве-реке лед либо полностью отсутствует, либо его толщина не превышает шести сантиметров. На внутренних водоемах толщина льда составляет от 5 до 15 сантиметров, передает слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Провалившуюся под лед Кожуховского затона Москвы-реки женщину вытащили спасатели. Ее обнаружили неподалеку от Кожуховского моста, в 15 метрах от берега. Пострадавшей была оказана первая помощь, ее обогрели, а потом передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.