Фотовыставка «Сибирь и Арктика в лицах» открылась в столичном метро

Фотовыставка «Сибирь и Арктика в лицах» открылась в переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

По его словам, выставка посвящена жителям северных регионов России.

— Заработала новая выставка, которая познакомит пассажиров с Сибирью и Арктикой, — рассказал заммэра.

На выставке пассажиры московского метро смогут узнать о традициях эвенков, коряков, юкагиров, о подготовке к катанию на санях и о молодецких забавах, а также увидят национальную шерстяную одежду жителей Севера.

Фотографии для экспозиции были предоставлены информационно-просветительским порталом ДетиАрктики.РФ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.