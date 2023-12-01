Фотовыставка «Сибирь и Арктика в лицах» открылась в столичном метро
Фотовыставка «Сибирь и Арктика в лицах» открылась в переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, выставка посвящена жителям северных регионов России.
— Заработала новая выставка, которая познакомит пассажиров с Сибирью и Арктикой, — рассказал заммэра.
На выставке пассажиры московского метро смогут узнать о традициях эвенков, коряков, юкагиров, о подготовке к катанию на санях и о молодецких забавах, а также увидят национальную шерстяную одежду жителей Севера.
Фотографии для экспозиции были предоставлены информационно-просветительским порталом ДетиАрктики.РФ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Также в честь четырехлетия Московских центральных диаметров (МЦД) открылись две выставки, которые посвятили наземному метро и работникам сферы транспорта.