Акция «Казачий диктант — 2023» пройдет в онлайн-формате 1–3 декабря
В период с 1 по 3 декабря 2023 года в онлайн-формате пройдет Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант — 2023». Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Организатором выступило Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Цель диктанта заключается в реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении казачества в стране. Помимо этого, мероприятие направлено на объединение и развитие молодежных казачьих движений и организаций, а также на популяризацию изучения истории и культуры казачества среди россиян.
Жители Москвы 3 декабря в 11:00 смогут проверить свои знания о казачестве на площадке Российской государственной библиотеки в очном формате.
Время выполнения заданий онлайн-тестирования, включая ознакомление с инструкцией по выполнению заданий, — 45 минут. Работа выполняется один раз.
В пятницу, 17 ноября, в столице прошел Московский юношеский фестиваль казачьей культуры, который направлен на ее сохранение и развитие традиций. На нем побывала и «Вечерняя Москва».