Акция «Казачий диктант — 2023» пройдет в онлайн-формате

В период с 1 по 3 декабря 2023 года в онлайн-формате пройдет Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант — 2023». Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в пресс-службе мероприятия.

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Организатором выступило Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Цель диктанта заключается в реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении казачества в стране. Помимо этого, мероприятие направлено на объединение и развитие молодежных казачьих движений и организаций, а также на популяризацию изучения истории и культуры казачества среди россиян.

Жители Москвы 3 декабря в 11:00 смогут проверить свои знания о казачестве на площадке Российской государственной библиотеки в очном формате.

Время выполнения заданий онлайн-тестирования, включая ознакомление с инструкцией по выполнению заданий, — 45 минут. Работа выполняется один раз.