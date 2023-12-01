Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в столице

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в столице на сегодняшний день составляет 78,4 года. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Втором национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023».

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По его словам, такой возраст очень близок к европейским показателям.

— Что касается показателей здравоохранения, действительно, в Москве мы достигли показателей ожидаемой продолжительности (жизни — прим. «ВМ») 78,4 года, что максимально приближено к европейским показателям, — рассказал глава города.

В Москве сейчас проживают сотни тысяч людей в возрасте от 80 лет и чувствуют себя хорошо, передает слова Сергея Собянина РИА Новости.