Более 600 машинистов начали работать в столичном метро с начала года

Более 600 машинистов приступили к работе в Московском метрополитене с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

© портал мэра и правительства Москвы

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, столичный Корпоративный университет предлагает обучение по профессии машиниста электропоезда для всех желающих и выплачивает стипендию в период обучения.

"Мы уделяем большое внимание подготовке кадров, в том числе машинистов электропоезда метро. Все машинисты проходят обучение в Корпоративном университете Транспортного комплекса, сегодня около 650 человек учатся по этой профессии", – отметил Ликсутов.

Ранее стало известно, что международная ассоциация "Метро" признала Московский метрополитен самым чистым в России. При составлении рейтинга учитывались 11 критериев. Среди них – наличие профессионального клинингового оборудования и специальных моющих средств