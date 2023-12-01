Более 50 тысяч автомобилистов пересели с личных авто на МЦД

«Поезда курсируют каждые 5-6 минут в часы пик, станции превращают в московские городские вокзалы – они строятся с запасом пропускной способности, а оплату поездок можно осуществлять по привычной для москвичей «Тройке» - пересадки на метро, МЦК и между диаметрами по ней бесплатны», — сказал Ликсутов.