Почти 620 тыс кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты Москвы

Порядка 620 тысяч кубометров снега было вывезено на снегосплавные пункты с начала аномальной и затяжной метели в столице. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме. Специалисты Комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тысяч кубометров снега, — рассказал он.

Заммэра отметил, что работы по уборке снежного покрова в городе проводились в соответствии с требованиями безопасности и без нанесения вреда для окружающей среды.

По словам Петра Бирюкова, процесс плавления снега состоит из нескольких этапов. Так, сначала снег распределяют в приемный бункер, затем в отсек к нему поступает вода, при этом весь мусор оседает в песколовках. После этого талая вода снова попадает в канализационный коллектор, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».