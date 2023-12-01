МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве на 3 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Москве.

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На этом фоне граждан призвали сохранять бдительность при управлении транспортными средствами, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

До этого синоптик Тишковец предупредил о сильнейшем за десятки лет снегопаде в Москве.