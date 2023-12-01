В столичных аэропортах случилась массовая отмена и задержка рейсов
В первый день зимы в трех столичных аэропортах отменили и задержали 35 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, в пятницу, 1 декабря, в Домодедово были задержаны вылеты 11 воздушных судов, 6 — отменены.
Во Внуково перенесли 7 авиарейсов, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 7 рейсов, 2 — отменили.
Информации о том, почему изменили время вылета самолетов, пока нет.
Накануне сообщалось, что во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 23 рейса, еще три отменены.
Причины изменения расписания не указали, однако, по данным РИА Новости, задержки и отмена рейсов были связаны с непогодой в столице.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается небольшой снегопад и -5 °C. Днем температура воздуха в российской столице составит от -3 °C до -5 °C. В ночь на 2 декабря столбики термометров будут показывать до -9 °C.