В столичных аэропортах случилась массовая отмена и задержка рейсов

В первый день зимы в трех столичных аэропортах отменили и задержали 35 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, в пятницу, 1 декабря, в Домодедово были задержаны вылеты 11 воздушных судов, 6 — отменены.

Во Внуково перенесли 7 авиарейсов, 6 — отменили. В Шереметьево задержали 7 рейсов, 2 — отменили.

Информации о том, почему изменили время вылета самолетов, пока нет.

Накануне сообщалось, что во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 23 рейса, еще три отменены.

Причины изменения расписания не указали, однако, по данным РИА Новости, задержки и отмена рейсов были связаны с непогодой в столице.