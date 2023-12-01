Сильный снегопад ожидается в Москве в воскресенье, 3 декабря

В воскресенье, 3 декабря, в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По оценке эксперта, в Москве будет побит суточный рекорд осадков этого дня, который был зафиксирован в 1980 году.

«А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последний 71 год», — добавил Тишковец.