Московский зоопарк поделился кадрами встречающего зиму манула Тимофея
Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 1 декабря, поделилась видеороликом, на котором манул Тимофей укрывается от снегопада в своем вольере.
— Тимоша сидит в своем домике, как в избушке посреди леса. Встречает первый день зимы, — говорится в публикации в Telegram-канале столичного зоосада.
На кадрах видно, как манул сидит на пороге своего вольера и смотрит на медленно падающий снег. В какой-то момент Тимофей решает осторожно выглянуть из домика, чтобы исследовать обстановку вокруг.
Пресс-служба столичного зоосада также показала по-настоящему зимнюю прогулку манула Тимофея. На видео заметно, с какой настороженностью символ Московского зоопарка пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году пока еще смущает Тимошу.
Рядом с вольером панды Жуи из Московского зоопарка недавно было скопление — фанаты и журналисты приехали посмотреть на бамбуковых медведей. А тем временем манул Тимофей одиноко сидел в своем жилище. Кадрами грустного манула 24 ноября поделилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Сотрудники столичного зоопарка 21 ноября также поделились видео с заметно округлившимся манулом. Подписчики соцсетей зоосада ожидаемо умилились манулу. Так, одна из читательниц верно подметила, что на самом деле «все мы немного Тимоша».