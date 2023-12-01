Московский зоопарк поделился кадрами встречающего зиму манула Тимофея

Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 1 декабря, поделилась видеороликом, на котором манул Тимофей укрывается от снегопада в своем вольере.

— Тимоша сидит в своем домике, как в избушке посреди леса. Встречает первый день зимы, — говорится в публикации в Telegram-канале столичного зоосада.

На кадрах видно, как манул сидит на пороге своего вольера и смотрит на медленно падающий снег. В какой-то момент Тимофей решает осторожно выглянуть из домика, чтобы исследовать обстановку вокруг.

Пресс-служба столичного зоосада также показала по-настоящему зимнюю прогулку манула Тимофея. На видео заметно, с какой настороженностью символ Московского зоопарка пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году пока еще смущает Тимошу.

Рядом с вольером панды Жуи из Московского зоопарка недавно было скопление — фанаты и журналисты приехали посмотреть на бамбуковых медведей. А тем временем манул Тимофей одиноко сидел в своем жилище. Кадрами грустного манула 24 ноября поделилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова.