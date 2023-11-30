Синоптики прогнозируют снежный Новый год в Москве

«Точное количество выпавших осадков в течение месяца станет известно сегодня после 21:00, но уже сейчас можно сказать, что в осадкомеры метеорологов на базовой станции столицы попало немногим более 80 мм небесной влаги, что составляет немногим более 1,5 (154%) месячных норм. И это также третье место в списке самых влажных ноябрей XXI века. Впереди – только ноябрь 2012 года (тогда выпало 89 мм осадков) и ноябрь-2016, чей результат составляет 92 мм», – подытожили в центре.