Синоптики прогнозируют снежный Новый год в Москве
Согласно прогнозам, предстоящий Новый год в Москве будет со снегом. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».
«Климатическая норма стартующего завтра декабря составляет 51 мм осадков, а высота снежного покрова меняется от 7–9 см в первой пентаде месяца до 17–19 см в его последней пятидневке. Прогнозы обещают превышение этих показателей – как по высоте снежного покрова, так и (хотя менее существенное) по количеству выпавших осадков, так что Новый год в столице будет со снегом», – говорится в сообщении.
Отмечается, что уходящий ноябрь занимает третье место по максимальной высоте снежного покрова в XXI веке.
«Самая значительная высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции города, ВДНХ, была зафиксирована 27 ноября и составила 21 см – это примерно в три раза выше климатической нормы. С таким показателем ноябрь-2023 в столице занимает почетное третье место в списке самых снежных ноябрей XXI века. Он уступил только ноябрю 2012 года (тогда снежный покров был на 1 см выше) и ноябрю 2004 года (тогда сугробы достигли четверти метра)», – добавили в центре «Фобос».
По данным синоптиков, ноябрь 2023 года также стал одним из самых влажных с начала XXI века.
«Точное количество выпавших осадков в течение месяца станет известно сегодня после 21:00, но уже сейчас можно сказать, что в осадкомеры метеорологов на базовой станции столицы попало немногим более 80 мм небесной влаги, что составляет немногим более 1,5 (154%) месячных норм. И это также третье место в списке самых влажных ноябрей XXI века. Впереди – только ноябрь 2012 года (тогда выпало 89 мм осадков) и ноябрь-2016, чей результат составляет 92 мм», – подытожили в центре.