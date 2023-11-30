На Северном речном вокзале открылся каток с искусственным льдом

На главной площади Северного речного вокзала открылся каток с искусственным льдом. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы уже украсили вокзал к новогодним праздникам. До конца зимы на катке будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия, включая тренировки проекта “Мой спортивный район”», — рассказал Мэр Москвы.

Чтобы покататься бесплатно или принять участие в тренировках, необходимо зарегистрироваться. Для гостей открыты пункт проката коньков и теплая раздевалка.

Каток будет работать до 29 февраля 2024 года. Покататься на нем можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник — технический день.