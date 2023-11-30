Вильфанд предупредил о морозах до минус 17 градусов в Москве в начале декабря

Морозы с температурой до минус 17, свойственные Архангельску, градусов придут в Москву во вторник, 5 декабря. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, на предстоящих выходных температура в столице ночью будет варьироваться от семи до девяти градусов ниже нуля, а на востоке области достигнет минус 15 градусов, что примерно на четыре градуса ниже нормы. В первую половину дня в воскресенье в столице ожидается умеренный снег.

В понедельник, 4 декабря, дневная и ночная температура будет составлять от минус тринадцати до минус восьми градусов, что также ниже положенной нормы. Снег в этот день продолжится.

— Заметное понижение во вторник и среду: ночные минус 17 — минус 12 градусов, а дневные — минус 15 — минус 10 градусов, настоящий мороз, — отметил синоптик.

Подобная температура является нормой для архангельского января, но не московского декабря, передает слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».