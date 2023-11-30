Вильфанд предупредил москвичей об «архангельских морозах» до минус 17 градусов на следующей неделе

«В субботу и воскресенье температура будет на 4–4,5 градуса ниже нормы: ночью – минус 9 – минус 7, а на востоке области до минус 15 градусов, днем – минус 7 – минус 5. Примерно такая погода и в воскресенье, но во второй половине дня начнется понижение температуры, пройдет умеренный снег. В понедельник снег продолжится, ночью и днем примерно одинаковая температура – минус 13 – минус 8 градусов. Это уже холодная погода – ниже нормы на шесть градусов. Заметное понижение во вторник и среду: ночные минус 17 – минус 12 градусов, а дневные – минус 15 – минус 10 градусов, настоящий мороз», – сказал Вильфанд.