Метеоролог Вильфанд: Декабрь в Москве будет снежным и холодным
Предстоящий декабрь в Москве обещает быть снежным и холодным. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Средняя месячная температуры в декабре в Москве прогнозируется около и ниже нормы. А количество осадков — около и больше нормы. Снежный и холодный декабрь, — сообщил он.
Метеоролог отметил, что в первый день декабря в столице прогнозируется температура воздуха от минус 5 до минус 3 градусов. Он подчеркнул, что по климатической норме такие показатели соответствует концу декабря.
Также Вильфанд добавил, что в четверг, 30 ноября, с вечера начнется гололедица, и призвал жителей столицы быть особенно внимательными на улице, передает агентство городских новостей «Москва».
В середине следующей недели в столице ожидаются первые серьезные морозы — до минус 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Сильная магнитная буря может вызвать северное сияние в Москве уже вечером 30 ноября. Смогут ли москвичи его увидеть и опасно ли это природное явление для людей, «Вечерняя Москва» узнала у синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.