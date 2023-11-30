Метеоролог Вильфанд: декабрь в Москве будет снежным и холодным

Предстоящий декабрь в Москве обещает быть снежным и холодным. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— Средняя месячная температуры в декабре в Москве прогнозируется около и ниже нормы. А количество осадков — около и больше нормы. Снежный и холодный декабрь, — сообщил он.

Метеоролог отметил, что в первый день декабря в столице прогнозируется температура воздуха от минус 5 до минус 3 градусов. Он подчеркнул, что по климатической норме такие показатели соответствует концу декабря.

Также Вильфанд добавил, что в четверг, 30 ноября, с вечера начнется гололедица, и призвал жителей столицы быть особенно внимательными на улице, передает агентство городских новостей «Москва».

В середине следующей недели в столице ожидаются первые серьезные морозы — до минус 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.