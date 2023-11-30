Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придут 20-градусные морозы

В середине следующей недели в столице ожидаются первые серьезные морозы — до минус 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

© Вечерняя Москва

По его словам, южные циклоны, которые в последние дни управляли погодой в столице, к среде, 6 декабря, подойдут к концу.

— Начнется пора антициклонов, что спровоцирует резкое похолодание и значительное снижение температур. Днем в среду, 6 декабря, ожидается до 20 градусов мороза, а в ночь на четверг, 7 декабря, — до минус 23 градусов. В четверг температура воздуха снова составит минус 20 градусов, — предупредил метеоролог.

Однако в предстоящие выходные погода еще порадует жителей центрального региона приятной погодой.

— Дневные температуры в субботу и воскресенье, 2–3 декабря, будут колебаться от минус 4 до минус 6 градусов. Ночью ожидается в пределах 5–10 градусов со знаком минус, — сообщил Шувалов.

В эти дни обойдется и без существенных снегопадов. Но небольшой снежок все же припорошит город, сказал эксперт.

— Полностью исключить вероятность осадков нельзя, но и снегопада не будет. В пятницу и воскресенье, 1 и 3 декабря, пройдет небольшой, местами умеренный снег. А вот в субботу в первой половине дня осадков не будет вовсе, — пообещал синоптик.