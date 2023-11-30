Мэр Москвы открыл выставку для реставраторов

«В столице развëрнута беспрецедентная программа сохранения культурного наследия. За 13 лет отреставрировали порядка 2200 памятников архитектуры. Только за этот год выдали свыше 1,8 тыс. разрешений на проведение различных работ по сохранению памятников истории и культуры. А это значит, что впереди у специалистов этой отрасли новые проекты и новые победы», — отметил мэр.