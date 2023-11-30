Собянин рассказал об открытии реставрационной выставки в Москве

Выставка «ПРОреставрацию» открылась в столице. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадка открылась на базе исторического здания Типографии Сытина. На выставке представлены более 100 передовых российских решений и технологий, направленных на сохранение объектов культурного наследия. Профессионалы в этих областях смогут обменяться опытом и улучшить свои разработки.

— Специалисты обсудят здесь тенденции развития реставрационной отрасли — запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации, — добавил глава города.

Мэр также отметил, что для участников будет доступно более 100 различных мастер-классов, в том числе по восстановлению раритетных икон, реставрации мозаичного панно, витражей и многого другого. Выставка будет открыта с 30 ноября по 3 декабря, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.