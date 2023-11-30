Музей-заповедник «Коломенское» приглашает на предновогоднюю выставку «В ожидании чуда»

Пресс-служба мэра Москвы объявила об открытии 30 ноября предновогодней выставки «В ожидании чуда» в музее-заповеднике «Коломенское». Как сообщается, она разместится во дворце царя Алексея Михайловича.

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Посетители смогут увидеть предметы из собрания Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», объединяющие живопись и графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево. В общей сложности представлено более 100 экспонатов.

Также на выставке у гостей будет возможность близко рассмотреть переплеты кружева в работах вологодских мастериц.

«Они напоминают морозные узоры, которые вырастают в двухметровые снежинки. Символизируя зиму и холод, эти кружевные снежинки в то же время способны передать зрителю ощущение тепла», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что картины художников ХХ века представлены разными по стилю и технике, но их объединяет общая тема.