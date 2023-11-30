Программу к Международному дню инвалидов анонсировали в столице

В столице подготовили масштабную программу к Международному дню инвалидов, который традиционно празднуют 3 декабря. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам — это и ранняя помощь для малышей с нарушениями развития, и надомное обслуживание для жителей старшего возраста, — рассказала она.

Отмечается, что в рамках программы будет проведен рад мероприятий. К их числу относятся: спортивный фестиваль, мастер-классы по психологии, дни открытых дверей и факультативы от службы занятости и центов реабилитации.

Заммэра добавила, что в первый день зимы для москвичей и гостей столицы откроется cимуляционный центр. Сотрудники данного учреждения проведут занятия, связанные в процессом обучения уходу за пожилыми, маломобильными и обладающими когнитивными нарушениями горожанами, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 октября в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского открылась выставка «Витрина истории инклюзии». Собранные экспонаты покажут путь развития ассистивных технологий от II века до нашей эры и до сегодняшнего дня. Проект реализуется в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.