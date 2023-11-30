Более 20 рейсов задержано в московских аэропортах

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 23 рейса, еще три отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

По данным на 10.16 мск, во Внуково задержаны семь рейсов и три отменены, в Домодедово задержаны 12 рейсов. В Шереметьево же проблемы возникли с тремя рейсами.

Причины изменения расписания не указаны, однако, по данным РИА Новости, задержки и отмена рейсов связаны с непогодой в столице.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил изданию, что сегодня в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица и температура не выше нуля.