Посвященный героям СВО музей откроют в Москве

Музей, посвященный специальной военной операции на Украине, откроют на базе Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации, который вскоре перейдет под руководство Государственного музея обороны Москвы. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил заместитель директора Государственного музея обороны Москвы Алексей Лучкин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

По его словам, ранее здесь находился отдел Музея-панорамы «Бородинская битва».

— В перспективе процесса дальнейшего функционирования данного учреждения предполагается, что там будет создан музей, посвященный специальной военной операции, — рассказал замдиректора музея.

Он также отметил, что даже после перехода музея в ведомство Государственного музея обороны Москвы в нем по-прежнему будут рассказывать о подвигах героев Советского Союза. Новые экспозиции, посвященные участникам СВО, будут логическим и интегрированным продолжением темы героев СССР и героизма в целом.

Лучкин добавил, что точная дата открытия музея, посвященного участникам Спецоперации, пока неизвестна.

Замдиректора музея также напомнил о поручении президента России открыть во всех государственных регионах выставки и экспозиции, которые так или иначе связаны с героизмом участников СВО, передает его слова РИА Новости.