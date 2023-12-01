Посвященный героям СВО музей откроют в Москве
Музей, посвященный специальной военной операции на Украине, откроют на базе Музея Героев Советского Союза и Российской Федерации, который вскоре перейдет под руководство Государственного музея обороны Москвы. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил заместитель директора Государственного музея обороны Москвы Алексей Лучкин.
По его словам, ранее здесь находился отдел Музея-панорамы «Бородинская битва».
— В перспективе процесса дальнейшего функционирования данного учреждения предполагается, что там будет создан музей, посвященный специальной военной операции, — рассказал замдиректора музея.
Он также отметил, что даже после перехода музея в ведомство Государственного музея обороны Москвы в нем по-прежнему будут рассказывать о подвигах героев Советского Союза. Новые экспозиции, посвященные участникам СВО, будут логическим и интегрированным продолжением темы героев СССР и героизма в целом.
Лучкин добавил, что точная дата открытия музея, посвященного участникам Спецоперации, пока неизвестна.
Замдиректора музея также напомнил о поручении президента России открыть во всех государственных регионах выставки и экспозиции, которые так или иначе связаны с героизмом участников СВО, передает его слова РИА Новости.
В Музее Победы прошло награждение волонтеров, которые оказывают помощь участникам спецоперации.