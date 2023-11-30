Противоаварийные работы начались в главном доме усадьбы Михайловское
В главном доме усадьбы Михайловское специалисты приступили к противоаварийным работам. Здание, построенное в XVIII веке в стиле раннего классицизма, является центром архитектурного ансамбля. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города Москвы.
В разное время Михайловским владели известные дворянские семьи Кречетниковы, Засецкие и Шереметевы. Сама усадьба находится в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа.
Собственник на протяжении долгого времени к работам не приступал. По решению суда удалось добиться реставрации двух часовен, а теперь настала очередь главного дома, передает официальный сайт мэра Москвы.
Мастера установят рамы под несущие конструкции, устранят протечки, разберут сильно поврежденные участки полов первого этажа, обработают специальным раствором деревянные конструкции.
Мэр Москвы Сергей Собянин несколькими часами назад поздравил лауреатов конкурса «Московская реставрация» 2023 года. Среди отмеченных памятников культурного наследия — павильоны ВДНХ № 1 «Центральный», № 31 «Геология» и № 51 «Мясная промышленность», а также Театр Эстрады, доходный дом Натальи Тюляевой и еще 18 объектов.