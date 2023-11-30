Противоаварийные работы начались в главном доме усадьбы Михайловское

В главном доме усадьбы Михайловское специалисты приступили к противоаварийным работам. Здание, построенное в XVIII веке в стиле раннего классицизма, является центром архитектурного ансамбля. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города Москвы.

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В разное время Михайловским владели известные дворянские семьи Кречетниковы, Засецкие и Шереметевы. Сама усадьба находится в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа.

Собственник на протяжении долгого времени к работам не приступал. По решению суда удалось добиться реставрации двух часовен, а теперь настала очередь главного дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мастера установят рамы под несущие конструкции, устранят протечки, разберут сильно поврежденные участки полов первого этажа, обработают специальным раствором деревянные конструкции.