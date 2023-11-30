В Москве открыли еще один участок набережной затона Новинки

"Благоустройство участка набережной длиной 170 м было проведено в рамках строительства второй очереди жилого квартала NOW, девелопером которого является компания Tekta Group. В рамках первой очереди набережная длиной 470 м была открыта для горожан в октябре 2022 года. Вся территория вдоль квартала насыщена многофункциональными пространствами: возле корпуса 3 дома №10 по улице проспект Лихачева расположен спортивный кластер с баскетбольной площадкой, скейтпарком и большой зоной воркаута. Его продолжением является пирс со столами и деревянными ступенями", - уточнили в пресс-службе.