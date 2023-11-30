Названы сроки окончания мощных снегопадов в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 1 декабря в Москве успокоится порывистый ветер. Его слова приводит NEWS.ru.

По его словам, циклон, принесший осадки в Москву и Подмосковье, уходит на север, поэтому порывистый ветер стихнет. При этом 30 ноября в некоторых районах столицы возможны снежные заносы.

В конце недели москвичей снова ожидают снегопады, хотя менее интенсивные.

«Интенсивность осадков в Москве и Подмосковье ослабнет. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, днем температура воздуха составит 4–6 градусов мороза. Такая погода характерна для конца декабря», — поделился Вильфанд.

Он подчеркнул, что температурный фон будет на 2°С ниже нормы.