В Москве ожидаются снег и до минус 3 градусов

Облачность, снег, местами метель, гололедица, снежные заносы и до минус 3 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 3 до минус 1 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, ожидается небольшой снег и гололедица, местами сильная.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов, местами ожидается сильный снег. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, прогнозируется снег.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с . Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.