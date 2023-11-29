В Москве стартовал кинофестиваль Знание. Кино

На ВДНХ состоялась церемония открытия кинофестиваля документальных фильмов Знание.Кино, посвященного деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова.

Фестиваль пройдет в рамках Международной выставки-форума «Россия» и завершится 2 декабря объявлением имен победителей в шести номинациях кинофестиваля. Гостей ждут показы и обсуждение лучших российских документальных фильмов, созданных признанными мастерами и начинающими авторами, лекции и дискуссии о неигровом кинематографе. Кинофестиваль организован Российским обществом «Знание», соорганизатор – режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта – Институт развития интернета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

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Кинофестиваль Знание.Кино нацелен на популяризацию знаний о богатейшей российской истории, географии, культуре, о достижениях и победах соотечественников. Еще одна цель проекта – поддержка талантливых авторов и продвижение их работ в мире российской кинодокументалистики.

Старт кинофестивалю дал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Он выразил надежду, что все участники проекта получат яркие эмоции, а сам кинофестиваль подарит много новых имен отечественной кинодокументалистики.

«Кино – это не только про досуг, это источник знаний и уникальный инструмент просвещения, который позволяет человеку открыть новые горизонты и увидеть обычные вещи под новым углом. И приятно осознавать, что многие юные режиссеры не просто начинают свой путь с документалистики, но и стараются уйти от роли наблюдателей, они вовлекаются в процесс исследования, хотят говорить с людьми, задавать им важные вопросы, вникать в их проблемы. Надеюсь, наш проект подарит новые имена отечественной документалистики, работы которых будут бережно сохранять и передавать нашу историю и наш культурный код будущим поколениям России», – подчеркнул Хвиль.

Кинофестиваль Знание.Кино включает культурную, деловую и специальную программы. В центре внимания – показы документальных фильмов, вошедших в шорт-лист кинофестиваля, обсуждение этих работ с их авторами. Так, на кинофестивале представлены 18 кинолент, которые созданы в 2021-2023 годах и претендуют на победу в 5 основных номинациях проекта: «Видовой фильм», «Беседа», «Исследования», «Первые», «Кинохроника» и в специальной – «Выбор Первых». География представленных работ охватила все 8 федеральных округов страны, для участия в фестивале поступили 420 заявок из 59 российских регионов, от Красноярского края до Санкт-Петербурга, от Ингушетии и Краснодара до Москвы.

Лауреатов в основных номинациях определит почетное жюри. Победителя в специальной номинации «Выбор Первых» выберут участники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» по итогам всероссийского голосования.