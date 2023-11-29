Тематические карты «Тройка» выпустили в столице к 75-летию Госфильмофонда

Тематические транспортные карты «Тройка», на которых изображена сцена из кинофильма «Человек с киноаппаратом», выпустили в столице к 75-летию Госфильмофонда. Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы выпустили карты «Тройка» вместе с Госфильмофондом. В этом году Главный киноархив страны празднует 75-летний юбилей, — говорится в сообщении.

Так, на тематической карте изобразили сцену из фильма «Человек с киноаппаратом» из коллекции Госфильмофонда. Найти новые «Тройки» можно на стойках «Живое общение» на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, Дептранс совместно со столичным департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза подготовил новые тематические карты «Тройка», которые приурочили ко дню рождения зимнего волшебника.