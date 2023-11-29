Екатерининский форум пройдет в Москве 13 декабря

Панельная сессия «Ответственность каждого за общее будущее» Екатерининского форума пройдет в Москве 13 декабря. Об этом в среду, 29 ноября, рассказали в пресс-службе международной организации «Ассамблея народов Евразии».

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— Перед международной общественностью как важным объединительным ресурсом сегодня стоят серьезные задачи по активизации интеграционных процессов, поиска новых моделей сотрудничества общественных организаций в разных странах, представляющих интересы своих народов, — говорится в сообщении.

12 декабря на площадке Дома народов России (переулок Подсосенский, дом 21, строение 1) также состоится заключительный этап II Международного конкурса «Лидер народной дипломатии».

На следующий день в рамках Екатерининского форума, приуроченного к юбилею публикации Манифестов Екатерины II о приглашении иностранцев в Россию, пройдут панельные сессии «Ответственность каждого за общее будущее» и «Поддержка соотечественников и друзей России за рубежом. Форум пройдет по адресу: улица Покровка, дом 47.

Участники форума обсудят вопрос объединения евразийского сообщества и укрепление международного сотрудничества. Основными темами на форуме станут народная дипломатия, культурно-гуманитарное сотрудничество, молодежное сотрудничество и сохранение исторической памяти, а также связь дипломатии со спортом и гастрономией.